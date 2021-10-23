Ціни на енергоносії та логістичні перешкоди у світі: зростання української економіки під загрозою [ Редактировать ]
Зростання економіки України під загрозою. Високі ціни на енергоносії та ускладнення епідемічної ситуації зумовили погіршення прогнозу НБУ щодо зростання ВВП у 2021 році. Також через логістичні перешкоди у світі обмежуватимуть випуск української промисловості. Це стримуватиме темпи відновлення економіки й наступного року. Тоді очікується зростання ВВП на рівні 3,8% замість прогнозованих чотирьох. Про це стало відомо на пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики.
Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:
Ми, на жаль, матимемо серйозні проблеми з виплатою пенсій, з виплатою зарплат, соціальної допомоги. Ми не матимемо грошового бюджету для того, щоб утримувати армію, для того, щоб утримувати соціалку, для того, щоб підтримувати наші регіони. Перше, що потрібно вже сьогодні, не завтра, а сьогодні робити - це розпускати парламент, обирати новий, формувати новий уряд, новий план, нову програму, новий курс. І звичайно робити все, щоб ми забезпечили країну новою змістовною економічною політикою.
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