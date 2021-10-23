Зростання економіки України під загрозою. Високі ціни на енергоносії та ускладнення епідемічної ситуації зумовили погіршення прогнозу НБУ щодо зростання ВВП у 2021 році. Також через логістичні перешкоди у світі обмежуватимуть випуск української промисловості. Це стримуватиме темпи відновлення економіки й наступного року. Тоді очікується зростання ВВП на рівні 3,8% замість прогнозованих чотирьох. Про це стало відомо на пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України: