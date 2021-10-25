"Справа Болдуїна". У Штатах поліція і досі не змогла висунути обвинувачення за фактом смерті на знімальному майданчику фільму "Іржа", де від випадкового пострілу актора загинула операторка. Чого чекають? І як проходить розслідування сенсаційної справи? Дмитро Анопченко стежить за ситуацією.

Трагічний інцидент, ненавмисне вбивство чи злочинна необережність? Поліція і досі не визначилася із кваліфікацією подій на знімальному майданчику фільму Алека Болдуїна. Офіс шеріфа міста Санта-Фе (а саме він проводить розслідування) як ключовий доказ шукає запис трагічного інциденту, під час якого загинула Галина. Запросив санкцію суду на вилучення всіх плівок, одежі та електронних засобів - включно і з особистими телефонами членів знімальної групи.

Преса також отримала доступ до перших свідчень, які дав слідству помічник оператора. З'ясувалося, в момент пострілу актори проводили репетицію, Хатчінс шукала найкращий кут для камери, тому і була просто на лінії вогню. Зйомку на її кінокамеру в цей момент не проводили, але будь-які випадкові кадри, зняті навіть телефоном, можуть допомогти зрозуміти, що сталося.

Попрощатися із Галиною Хатчінс у Лос-Анджелесі цими вихідними прийшли рідні, друзі, колеги, які працювали з нею під час зйомок різних фільмів.

Шерон Ліл, кіноактриса:

Я працювала із Галиною на зйомках фільму Blindfire; вона була неймовірна жінка, ми всі шоковані.

Шок також викликають факти, а їх все більше, що життя молодої жінки забрала халатність. Друзі Галини підозрюють, що на знімальному майданчику (аби заощадити) нехтували правилами безпеки.

Густаво Сампайо, кінопродюсер, друг Галини Хатчінс:

Вони урізали все, що могли, знехтували безпекою, яка мала бути на майданчику на першому місці.

Сабріна Ортл, кінопродюсер, подруга Галини Хатчінс:

Скажу вам як продюсер: є конкретний винуватець; той, хто наказав: бережіть бюджет, зробимо все дешево.

Імен поки не називають, але мають на увазі не актора. Вже відомо, що сам Алек Болдуїн не знав, що зброя заряджена бойовим набоєм - з'ясувало з джерел у слідчій групі агентство Associated Press. Начебто помічник режисера передав актору пістолет і сказав, що в ньому лише холості. Проблема в іншому - і ось на що натякають друзі Галини, коли кажуть про спроби заощадити на безпеці.

Преса з'ясувала - та ж New York Post пише про це у сьогоднішньому номері - відповідальною за зброю у групі була така собі Ханна Гутереш Рід - 24-річна колишня модель - ось вона на фото - дівчина практично без досвіду.

Вона вчилася більшості премудрощів, які вимагає ця робота, взагалі самотужки. Визнавала, що завантажувати холості набої "було найстрашнішим для неї". А фільм Больдуіна "Іржа" - лише другий досвід роботи зі зброєю для неї.

Станом на зараз все виглядає так, що це фатальна необережність Гуттереш призвела до трагедії, але слідству доведеться ще багато із чим розбиратися.