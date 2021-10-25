Співробітники ДБР виявили арсенал зброї на Донбасі [ Редактировать ]
Чималий арсенал зброї та боєприпасів виявили співробітники ДБР на Донбасі. Сховок знайшли в селі Тоненьке на Донеччині. За даними слідчих, зброю мали перепродати в іншу область. Хто саме? - оперативники встановлюють.
Ольга Чиканова, речниця Державного бюро розслідувань:
Зокрема вилучено 133 пакунки з предметами, зовні схожими на: постріли гранатометні різної модифікації - 89 одииць, реактивні протитанкові гранати різної модифікації - 178 одиниць, ручні гранати різних модифікацій -336 одиниць, запали - 329 одиниць, а також приблизно 56 тис набоїв різного калібру, запали для протитанкових мін, димові шашки.
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