У Флориді відбулося щорічне змагання з поїдання крабів на швидкість [ Редактировать ]
Розібрати, а потім з'їсти понад два десятки крабів - в американській Флориді відбулося щорічне змагання з поїдання крабів на швидкість. Хто переміг і яку отримав винагороду - дивіться далі.
Це американське містечко Маратон, що у Флориді. І саме тут зібрався понад десяток любителів крабів, щоб з'ясувати, кому найшвидше вдасться подужати 25 порцій.
Головне правило змагання - не залишити ані шматочка м'яса. Якщо ж судді помітять недоїдки, учасника оштрафують. Додадуть 30 секунд до часу, за який він з'їсть всіх крабів.
Умови для всіх учасників однакові. Перед ними поставили таці з крабами, а також воду чи пиво - на вибір. Поряд - розташувалася фан-зона.
І ось так вболівальники вітали переможця!
Ним став п'ятдесяти п'ятирічний житель Маямі, Хуан Маллен. Він з'їв усіх крабів за 14 хвилин і 29 секунд. І вже втретє за останні десять років став переможцем цього змагання.
Хуан Маллен, переможець:
Я такий щасливий, що цьогоріч знову виграв і повернув собі титул після торішньої поразки! Я знав, що їду сюди за перемогою. Водночас круто, що в мене є конкуренти.
До слова, рекорд змагання теж належить цьогорічному переможцеві - Маллену. У 2017 році йому вдалося подужати порцію крабів майже на дві хвилини швидше. І це досягнення чоловіка поки що перевершити ніхто не зміг.
Нагороди в конкурсі з поїдання крабів немає. Та учасники із цього приводу не засмучуються, а навпаки, зазначають, що особливо в часи пандемії взяти участь у такому веселому змаганні та відволіктися від щоденних проблем - уже неабияка нагорода.
по теме
Деякі учасники ділили бургер на частини, а дехто намагався з'їсти цілим. Подужати бутерброд зміг лише один учасник.
Попередній антирекорд встановив 44 президент США Барак Обама, рейтинг якого за перші три квартали на посаді знизився на понад 10 відсотків.
В воскресенье, 24 октября, в Турции во время фестиваля воздушных игр в море сорвалась украинская парашютистка
Вселенского Патриарха Варфоломея госпитализировали в американскую больницу
Сотні песиків продемонстрували вбрання до Гелловіну - від персонажів фільмів жахів до Людини-павука і навіть Папи Римського.