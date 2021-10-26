Нагороди в конкурсі з поїдання крабів немає

Розібрати, а потім з'їсти понад два десятки крабів - в американській Флориді відбулося щорічне змагання з поїдання крабів на швидкість. Хто переміг і яку отримав винагороду - дивіться далі.

Це американське містечко Маратон, що у Флориді. І саме тут зібрався понад десяток любителів крабів, щоб з'ясувати, кому найшвидше вдасться подужати 25 порцій.

Головне правило змагання - не залишити ані шматочка м'яса. Якщо ж судді помітять недоїдки, учасника оштрафують. Додадуть 30 секунд до часу, за який він з'їсть всіх крабів.

Умови для всіх учасників однакові. Перед ними поставили таці з крабами, а також воду чи пиво - на вибір. Поряд - розташувалася фан-зона.

І ось так вболівальники вітали переможця!

Ним став п'ятдесяти п'ятирічний житель Маямі, Хуан Маллен. Він з'їв усіх крабів за 14 хвилин і 29 секунд. І вже втретє за останні десять років став переможцем цього змагання.

Хуан Маллен, переможець:

Я такий щасливий, що цьогоріч знову виграв і повернув собі титул після торішньої поразки! Я знав, що їду сюди за перемогою. Водночас круто, що в мене є конкуренти.

До слова, рекорд змагання теж належить цьогорічному переможцеві - Маллену. У 2017 році йому вдалося подужати порцію крабів майже на дві хвилини швидше. І це досягнення чоловіка поки що перевершити ніхто не зміг.

Нагороди в конкурсі з поїдання крабів немає. Та учасники із цього приводу не засмучуються, а навпаки, зазначають, що особливо в часи пандемії взяти участь у такому веселому змаганні та відволіктися від щоденних проблем - уже неабияка нагорода.