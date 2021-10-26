З першого листопада - білорусів закликають долучитися до загальнонаціонального страйку і не виходити на роботу. З такою заявою виступив голова Білоруського об'єднання робітників та член президії Координаційної ради - Сергій Дилевський.

Також він наголосив - Лукашенко зобов'язаний виконати вимоги страйку. Зокрема, звільнити всіх політв'язнів, припинити репресії в країні та почати перемови з демократичними політсилами - про проведення нових президентських і парламентських виборів.