В Украине работают над упрощением процедуры генерирования COVID-сертификатов в приложении "Дия". Также будут включены дополнительные функции. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

Упрощение процедуры получения сертификата

Процесс подписания согласия во время запроса на получения COVID-сертификата (технология фото ID) в мобильном приложении и на портале упростят.

Получение сертификата в PDF-формате из приложения

Идет работа над возможностью получения пользователями сертификата вакцинации в формате PDF-файла с помощью мобильного приложения. Отметим, что на портале "Дия" такая функция уже работает.

Исправление ошибок, внесенных врачами

Минцифры работает над исправлением алгоритма внесения данных врачами. Это связывают с тем, чтобы "избежать человеческого фактора" во время заполнения карточки пациента, непосредственно, во время процесса вакцинации.

Отметим, что глава Минцифры также анонсировал запуск тестовых версий COVID-сертификатов в "Дие". Речь идет о документах, удостоверяющих выздоровление от коронавируса или результат отрицательного ПЦР-теста.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение отстранить от работы 15 главных врачей из медучреждений, которые фигурируют в уголовных делах, касающихся подделки документов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Кроме того, Верховная Рада рассмотрит законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов в ближайшие дни. Документы будет поставлен на повестку дня парламента в срочном порядке, усилить ответственность за подделку COVID-сертификатов нужно срочно.

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