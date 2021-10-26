COVID-сертификаты в "Дие": что изменится для украинцев [ Редактировать ]
В Украине работают над упрощением процедуры генерирования COVID-сертификатов в приложении "Дия". Также будут включены дополнительные функции. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
Упрощение процедуры получения сертификата
Процесс подписания согласия во время запроса на получения COVID-сертификата (технология фото ID) в мобильном приложении и на портале упростят.
Получение сертификата в PDF-формате из приложения
Идет работа над возможностью получения пользователями сертификата вакцинации в формате PDF-файла с помощью мобильного приложения. Отметим, что на портале "Дия" такая функция уже работает.
Исправление ошибок, внесенных врачами
Минцифры работает над исправлением алгоритма внесения данных врачами. Это связывают с тем, чтобы "избежать человеческого фактора" во время заполнения карточки пациента, непосредственно, во время процесса вакцинации.
Отметим, что глава Минцифры также анонсировал запуск тестовых версий COVID-сертификатов в "Дие". Речь идет о документах, удостоверяющих выздоровление от коронавируса или результат отрицательного ПЦР-теста.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение отстранить от работы 15 главных врачей из медучреждений, которые фигурируют в уголовных делах, касающихся подделки документов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
Кроме того, Верховная Рада рассмотрит законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов в ближайшие дни. Документы будет поставлен на повестку дня парламента в срочном порядке, усилить ответственность за подделку COVID-сертификатов нужно срочно.
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