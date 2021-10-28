Через вибух автозаправної станції зайнялися дві вантажівки [ Редактировать ]
На Харківщині стався вибух на автозаправній станції. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Вибухнуло через розгерметизацію підземної місткості з газом. Зайнялися дві вантажівки. Пожежу локалізували. Жертв і постраждалих - немає.
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