Українські військові допомогли цивільним загасити палаючий степ [ Редактировать ]
Наш кореспондент Руслан Смєщук побував на передових позиціях захисників. Усі подробиці - в наступному матеріалі.
Ноги по пеплу хрустят
Руслан Смєщук, кореспондент:
Згорілий степ хрустить під ногами - такий вигляд зараз мають околиці селища Верхньоторецьке. Унаслідок ворожого обстрілу запалала трава, вогонь упритул наблизився до будинків. Якби не українські військові, які вчасно загасили пожежу, ця вулиця вигоріла б ущент!
Нечисленні мешканці намагалися самотужки загасити полум'я, але стихія перемогла.
Надія, жителька Верхньоторецького:
Боялись, вдруг бы сюда зашло. Тушили, из колодцев воду носили. К этому невозможно привыкнуть - пока тихо нормально, а как начинается - меня трусит!
На щастя, своєчасно на допомогу прийшли українські солдати.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми стикались з цими, знаємо, що це за небезпека. Тому добре зреагували, загасили пожежу біля домів місцевих жителів.
Гасити спровоковану ворогами пожежу довелося під їхнім же вогнем. Доки армійці боролися з полум'ям - по них періодично стріляли.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Під час гасіння - були обстріляні з кулемета противника, але на щастя все добре. Без втрат, а вогонь потім змінився і він пішов до їхнього боку.
Ворожі кулеметні черги - тут узагалі постійний звуковий фон, на який наші вояки майже не звертають увагу. От і зараз, доки працюємо тут, ворог хаотично б'є по українських позиціях.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Зараз тут відносне затишшя - тому що по нас досить давно не було приходів важкого озброєння та артилерії, але ви не довго на позиції й чуєте стрілянина з кулемета поруч стріляє.
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