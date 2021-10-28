Наш кореспондент Руслан Смєщук побував на передових позиціях захисників. Усі подробиці - в наступному матеріалі.

Ноги по пеплу хрустят

Руслан Смєщук, кореспондент:

Згорілий степ хрустить під ногами - такий вигляд зараз мають околиці селища Верхньоторецьке. Унаслідок ворожого обстрілу запалала трава, вогонь упритул наблизився до будинків. Якби не українські військові, які вчасно загасили пожежу, ця вулиця вигоріла б ущент!

Нечисленні мешканці намагалися самотужки загасити полум'я, але стихія перемогла.

Надія, жителька Верхньоторецького:

Боялись, вдруг бы сюда зашло. Тушили, из колодцев воду носили. К этому невозможно привыкнуть - пока тихо нормально, а как начинается - меня трусит!

На щастя, своєчасно на допомогу прийшли українські солдати.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми стикались з цими, знаємо, що це за небезпека. Тому добре зреагували, загасили пожежу біля домів місцевих жителів.

Гасити спровоковану ворогами пожежу довелося під їхнім же вогнем. Доки армійці боролися з полум'ям - по них періодично стріляли.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Під час гасіння - були обстріляні з кулемета противника, але на щастя все добре. Без втрат, а вогонь потім змінився і він пішов до їхнього боку.

Ворожі кулеметні черги - тут узагалі постійний звуковий фон, на який наші вояки майже не звертають увагу. От і зараз, доки працюємо тут, ворог хаотично б'є по українських позиціях.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України: