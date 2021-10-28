Комплекс "Вільха-М" пройшов випробування на Одещині [ Редактировать ]
На Одещині випробовують ракетний комплекс "Вільха-М" зі збільшеною дальністю польоту ракет. У Міністерстві оборони зазначають, що модернізовані ракети калібру 300 міліметрів вражають наземні цілі на відстані понад сто кілометрів. Роботу комплексу оцінюють спеціалісти Держкомісії. І на підставі зібраних даних вирішать, чи брати його на озброєння.
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Ракетний комплекс "Вільха-М" має збільшену дальністю польоту ракет та вражає наземні цілі на відстані понад 100 кілометрів.