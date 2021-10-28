В МЗС Франції звинуватили родину Лукашенка в торгівлі людьми. Секретар із європейських справ Клеман Бон заявив, що родичі білоруського очільника цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів з Африки та Близького сходу до кордонів Євросоюзу.

Мета білоруської сторони - послабити та роз'єднати ЄС. Цьогоріч сотні нелегалів із білоруського боку намагалися потрапити до Польщі та Литви. В Брюсселі заявили, що готові запровадити санкції щодо білоруського перевізника "Белавіа" - через наплив мігрантів.