Родині Олександра Лукашенка висунули обвинувачення через мігрантів [ Редактировать ]
В МЗС Франції звинуватили родину Лукашенка в торгівлі людьми. Секретар із європейських справ Клеман Бон заявив, що родичі білоруського очільника цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів з Африки та Близького сходу до кордонів Євросоюзу.
Мета білоруської сторони - послабити та роз'єднати ЄС. Цьогоріч сотні нелегалів із білоруського боку намагалися потрапити до Польщі та Литви. В Брюсселі заявили, що готові запровадити санкції щодо білоруського перевізника "Белавіа" - через наплив мігрантів.
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Секретар із європейський справ Клеман Бон заявив, що родичі білоруського очільника цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів із Африки та Близького сходу до кордонів Євросоюзу.
Влада Німеччини посилює перевірки на кордоні з Польщею. А Литва та Латвія разом із Варшавою просять ЄС запровадити додаткові санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Який фактично переправляє біженців до країн ЄС.
Про ухвалені заходи боротьби з напливом мігрантів розповів міністр внутрішніх справ Німеччини. Серед них - спільні рейди німецьких і польських силовиків у прикордонних районах.
Влада Німеччини посилює перевірки на кордоні з Польщею. А Польща, Литва та Латвія просять ЄС запровадити додаткові санкції проти режиму Лукашенка.
Акцію організували після новин про чергову смерть на кордоні - уже шостого мігранта. Активізувалися і правозахисні групи - почали надавати допомогу тим, кому вдалося перетнути кордон.
Головним білоруським контрабандистом назвав Лукашенка міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Він закликав ввести санкції проти авіакомпаній, які дозволяють Білорусі переправляти біженців до кордонів Євросоюзу.