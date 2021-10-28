Україна відзначає річницю визволення від нацистських загарбників [ Редактировать ]
В Україні відзначають 77-му річницю визволення від нацистських загарбників.
В Києві в парку Вічної Слави квіти до могили Невідомого солдата поклав президент України Володимир Зеленський. Пам'ять полеглих вшанували хвилиною мовчання.
Глава держави зазначив, що роки окупації України - жахливий, чорний період нашої історії. Тож ми маємо шанувати воїнів, які віддали життя за встановлення миру, і стали прикладом для нового покоління українських захисників і захисниць.
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