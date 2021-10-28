Уже кілька днів поспіль там щодня по 37 тисяч нових інфікованих.

У Москві, Московській області та деяких регіонах РФ запровадили локдаун попередньо до 7 листопада.

Уже кілька днів поспіль там щодня по 37 тисяч нових інфікованих. За добу зафіксували рекордну смертність - понад 1100 осіб. На час локдауну закрили більшість громадських місць і крамниць.

Кафе та ресторани працюватимуть лише на виніс. Найжорсткіші обмеження в Хакасії. Там запроваджують комендантську годину - від 10-ї вечора до 6-ї ранку. Нагадаю, за час пандемії в РФ інфікувалися майже 8,5 мільйонів. Більш як 400 тисяч людей померли.