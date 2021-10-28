У Москві та області запровадили локдаун [ Редактировать ]
У Москві, Московській області та деяких регіонах РФ запровадили локдаун попередньо до 7 листопада.
Уже кілька днів поспіль там щодня по 37 тисяч нових інфікованих. За добу зафіксували рекордну смертність - понад 1100 осіб. На час локдауну закрили більшість громадських місць і крамниць.
Кафе та ресторани працюватимуть лише на виніс. Найжорсткіші обмеження в Хакасії. Там запроваджують комендантську годину - від 10-ї вечора до 6-ї ранку. Нагадаю, за час пандемії в РФ інфікувалися майже 8,5 мільйонів. Більш як 400 тисяч людей померли.
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Відвідувати заклади харчування, готелі, спортзали, фітнес-центри, ЦНАПи можна лише з негативними результатами ПЛР-тестів або сертифікатами вакцинації.
Вже кілька днів поспіль там щодня інфікуються по 37 тисяч людей. За добу зафіксували рекордну смертність - понад тисяча сто осіб.
Піку захворюваності тут очікують у листопаді. Про це заявив голова Держспоживслужби столиці Олег Рубан.
Більше ніж шість тисяч нових хворих - у вихідні дні, понад десять тисяч - у робочі. У Німеччині знову пішла вгору крива заражень коронавірусом. Утім, запроваджувати локдаун уряд не планує.
Регіонам зі складною епідситуацією планують надати право встановити неробочі дні вже найближчої суботи.