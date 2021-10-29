На Закарпатті прикордонники виявили аерошут [ Редактировать ]
На Закарпатті прикордонники виявили дистанційно керований аерошут - без місця сидіння для пілота. Близько другої ночі він пролетів над територією Угорщини, а потім повернувся в Україну. Група реагування за кілька хвилин виявила "залізного птаха" на околиці одного із сіл. Там же й побачили автомобіль із причепом та двох українців. Вони за допомогою пульта керування запускали аерошут. Власників апарата - затримали. Прикордонники перевіряють, чи не використовували аерошут для контрабанди.
по теме
Во вторник, 26 октября, Украина впервые применила турецкий беспилотник Bayraktar
Таке заявили в представництві президента в Криму. Ідеться про затримання активістів напередодні поблизу будівлі суду.
Переважно це літні люди - повідомляє кримська солідарність. Напередодні затримали 20 людей.
В понедельник, 11 октября, Голосеевский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест отстраненного главу "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, которого подозревают в нападении на журналистов
Врач-инфекционист из Львова Михаил Ричняк рассказал о повторных заражениях коронавирусом