На Закарпатті прикордонники виявили дистанційно керований аерошут - без місця сидіння для пілота. Близько другої ночі він пролетів над територією Угорщини, а потім повернувся в Україну. Група реагування за кілька хвилин виявила "залізного птаха" на околиці одного із сіл. Там же й побачили автомобіль із причепом та двох українців. Вони за допомогою пульта керування запускали аерошут. Власників апарата - затримали. Прикордонники перевіряють, чи не використовували аерошут для контрабанди.