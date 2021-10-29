У Харкові ще одна ДТП з "Інфініті". Загинула жінка. Як повідомляють у Нацполіції, на пішохідному переході автівка-порушник вдарила жінку. Від зіткнення постраждалу відкинуло під колеса машини на зустрічну смугу.

За кермом була 31-річна мешканка Харкова. Раніше правила дорожнього руху вона не порушувала. Загиблій було близько 70 років. Ця аварія сталася буквально за 100 метрів від нещодавнього резонансного ДТП з іншою "Інфініті". Ввечері 26 жовтня, 16-річний водій намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною. Внаслідок автотрощі на місті загинув чоловік, троє людей доправили до лікарні із тяжкими травмами.