Два мільярди гривень щомісяця. Така ціна податкових "скруток" в Україні.

Це підрахунки Державної податкової служби. Там зауважили, що кожного місяця нечесні підприємці намагаються збрехати в деклараціях, аби сплачувати менше ПДВ. І такі порушення виявляють у тисячах декларацій.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України: