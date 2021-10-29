Кожного місяця держава недоотримує 2 млрд грн через нечесних підприємців [ Редактировать ]
Два мільярди гривень щомісяця. Така ціна податкових "скруток" в Україні.
Це підрахунки Державної податкової служби. Там зауважили, що кожного місяця нечесні підприємці намагаються збрехати в деклараціях, аби сплачувати менше ПДВ. І такі порушення виявляють у тисячах декларацій.
Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:
Подібні афери потрібно припинити, припинити і заощаджені кошти направити на потреби простих людей, це субсидії, зільшення мінімальної зарплати, конкретна допомога середньому і малому бізнесу, аби він вижив в умовах пандемії і це, звичайно, компенсація у регіони за спожиту електроенергію і спожите паливо населенню, сьогодні всі міста абсолютно знекровлені.
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