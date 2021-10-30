За месяц умерли от инфекции 200 тысяч человек/ фото: DW

В мире количество летальных случаев от коронавирусной инфекции перевалило за 5 миллионов человек. Об этом сообщает портал Worldometers.

Таким образом, темпы заболеваемости в мире падают. Если в августе выявили 20 млн новых заболевших, то в сентябре только 15 млн, а в октябре - менее 12 миллионов.

Отмечается, что в мире с начала пандемии лабораторно подтвердили 246 871 470 инфицированных COVID-19, при этом 223 623 310 - выздоровели. Известно, что за месяц умерли от инфекции 200 тысяч человек. За минувшие сутки от COVID-19 скончался 7581 человек.

Читайте также, Всемирная организация здравоохранения призвала мир объединиться на фоне пандемии коронавируса. Ни одна из стран не сможет справиться с заболеванием в одиночку. Невозможно побороть коронавирус в отрыве от остальных других стран, которые продолжают борьбу.

Кроме того, по состоянию на сегодняшний день смертность от коронавируса снижается и находится на самом низком уровне почти за год. Смертность от COVID снижается во всех регионах, кроме Европы, де несколько стран сталкиваются с новой волной коронавируса.