В ноябре в Украине антициклон Rosamunde уступит место атлантическим и южным циклонам, что обусловит изменение погоды. Об этом рассказал синоптик Виталий Постригань.

Как написал он в своем Facebook, в середине последнего месяца осени прогнозируется "битва сезонов".

Синоптик не исключил, что в этот период стоит ожидать вторжения арктического воздуха.

"Температурный режим может даже соответствовать декабрю", - предупредил он.

Постригань также напомнил абсолютный максимум температуры ноября +28,8°, который был зафиксирован в 1926 году, а абсолютный минимум -24,4° мороза отмечен в 1999 году.

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Согласно прогнозу известного народного синоптика Леонида Горбаня, украинцев ждет снежная и холодная.

По его словам, первый месяц будет морозным – ледяные дожди пройдут в первой декаде декабря. Уже в начале января ожидается потепление, на старый Новый год выпадет снег. В феврале возможны сильные морозы, но во второй половине месяца.

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