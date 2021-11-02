“Битва сезонов”: когда в Украину придет зима [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В ноябре в Украине антициклон Rosamunde уступит место атлантическим и южным циклонам, что обусловит изменение погоды. Об этом рассказал синоптик Виталий Постригань.
Как написал он в своем Facebook, в середине последнего месяца осени прогнозируется "битва сезонов".
Синоптик не исключил, что в этот период стоит ожидать вторжения арктического воздуха.
"Температурный режим может даже соответствовать декабрю", - предупредил он.
Постригань также напомнил абсолютный максимум температуры ноября +28,8°, который был зафиксирован в 1926 году, а абсолютный минимум -24,4° мороза отмечен в 1999 году.
Согласно прогнозу известного народного синоптика Леонида Горбаня, украинцев ждет снежная и холодная.
По его словам, первый месяц будет морозным – ледяные дожди пройдут в первой декаде декабря. Уже в начале января ожидается потепление, на старый Новый год выпадет снег. В феврале возможны сильные морозы, но во второй половине месяца.
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