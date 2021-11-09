Велика Британія визнала вакцину "КоронаВак" [ Редактировать ]
Велика Британія визнала вакцину "КоронаВак". Про це йдеться на сайті британського уряду. До переліку схвалених вакцин також потрапили "Сінофарм" і новий індійський препарат - "Коваксін". Відтак, уже з 22 листопада мандрівники, які отримали щеплення цими вакцинами, зможуть відвідати Велику Британію. Імунізованим не потрібно буде здавати тест на коронавірус, а також проходити самоізоляцію. До цього країна визнала "Пфайзер", "Модерну", "АстраЗенеку", "Ковішилд" та "Джонсон і Джонсон". Усі ці вакцини схвалила й ВООЗ.
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