Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики и финансов Даниил Гетманцев может быть причастен к "расколу" в среде защитников малых предпринимателей. Именно благодаря Гетманцеву от движения SaveФОП откололись ряд "конструктивных" организаций, которые теперь являются лояльными к власти и инициативам самого Гетманцева, тем самым нивелируя саму идею защиты малого предпринимательства от давления, пишет издание "Дело".

Журналисты отмечают, что 4 ноября под стенами Верховной Рады собрался митинг именно той части активистов, которые поддерживают инициативы Гетманцева по фискализации ФОПов, хотя они и выступали с плакатами с обратными призывами. Ряд организаций "откололись" от всеукраинского движения SaveФОП и стали поддерживать отдельные инициативы власти и налогового комитета Рады, пишут авторы материала.

"Среди этих структур, в частности, ОО "Фортеця" экс-главы Совета предпринимателей при Кабмине и экс-нардепа от "Блока Кличко" Оксаны Продан, объединение "Альянс РОМБ" экс-главы Госкомпредпринимательства Ксении Ляпиной, ОО "Рада міст. ЗахистФОП" Марины Паянок, ОО "Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей" Бориса Эмельдеша, ОО "Разом за майбутнє" (структура партии "За майбутнє", которую финансирует Игорь Коломойский) городского головы Луцка Игоря Полищука", - говорится в статье.

"Накануне акции "конструктивных" ФОПов Сергей Доротич "открестился" от них сообщением на своем телеграмм-канале, назвав организаторов и участников "посипаками Гетманцева". По словам Доротича, "конструктивные" организации известны тем, что в прошлом году "сдали" под фискализацию микробизнес, согласовав отсрочку введения РРО вместо требований полной отмены таких аппаратов для мелких предпринимателей", - добавляет издание.

По мнению Доротича, акция свидетельствует "о желании подыграть властям и окончательно фискализовать семейные аптеки, мелких ювелиров и реализаторов мелкой бытовой техники, а также расширить список тех, кто может быть фискализован в ближайшее время".

Журналисты отмечают, что принципиальные расхождения между двумя группами защитников предпринимателей можно отслеживать по законопроектам, которые они поддерживают. Активисты SaveФОП (Доротича) среди прочего, поддерживают законопроекты 3853-1, 3853-2, 3993 о внесении изменений в налоговое законодательство для упрощения учета в сфере микробизнеса без РРО и обязательного кэш-бэка как дополнительной нагрузки на предпринимателей. Кроме того, они также выступают за проект закона 5866 о создании условий для развития физлиц-предпринимателей и повышения прозрачности их деятельности. Документ, в частности, предполагает, что критерии применения регистраторов расчетных операций должны базироваться на величине стоимости реализуемых товаров (оказанных услуг).

В то же время "раскольники", которые действуют с подачи Даниила Гетманцева, поддерживают проект закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования порядка ведения учета и применения регистраторов расчетных операций и снижения фискального давления на налогоплательщиков" (предусматривающий переход от широкой фискализации к фискализации отдельных групп риска) наработанный Рабочей группой по упорядочению использования РРО от Советом по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. При этом данный законопроект фактически просто отсрочит внедрение РРО на два года, при этом SaveФОП добиваются именно полной отмены кассовых аппаратов.

Кроме того, "лояльные" к власти и Гетманцеву организации также поддерживают ряд законопроектов, которыми устанавливаются новые правила трудовых отношений. Согласно анализу экспертов, законопроекты существенно сужают права работников компаний, увеличат объемы незадекларированного труда, приведут к замедлению роста зарплат и будут способствовать дальнейшей трудовой миграции квалифицированных специалистов за границу.

"Тактика создания "лояльных" объединений и раскола внутри активистского движения - известный прием представителей власти, чтобы взять под контроль любой общественный дискурс. Только вот ФОПы, которые уже с 1 января 2022 года почувствуют на себе всю полноту "заботы" государства о своих кошельках, скорее всего, очень быстро раскусят фальшь и будут еще активнее объединяться вокруг реальных, а не фейковых защитников своих интересов",- резюмирует издание.