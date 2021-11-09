Нижняя палата конгресса Чили (Палата депутатов) проголосовала за импичмент президента страны Себастьяна Пиньеры из-за упоминания его имени среди держателей офшоров в так называемом "Досье Пандоры" (Pandora Papers). Об этом сообщает Digital Journal.

За предъявление Пиньере конституционного обвинения из-за подозрений в коррупции на основании документов из "Досье Пандоры" проголосовали 78 депутатов, 67 были против, 3 воздержались.

Теперь вопрос об импичменте будет вынесен на обсуждение в Сенате - верхней палате чилийского парламента. Для отставки главы государства конституционное обвинение должны поддержать две трети сенаторов - 29.

Президентский срок Пиньеры заканчивается 11 марта 2022 года. 21 ноября в стране пройдут выборы нового главы государства, в которых он не участвует.

Читайте также Зеленский подписал закон об олигархах

Причиной скорой отставки может укрытие от налогообложения $152 млн. За такую сумму в декабре 2010 года во время первого президентского срока Пиньеры его семья продала долю в руднике "Доминга". Часть сделки была проведена на Британских Виргинских островах.

3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование "Досье Пандоры", посвященное тайным активам президентов, министров, монархов, которыми они владеют через офшоры. "Подробности" опубликовали материал об известных и влиятельных его фигурантах. В нем, упоминаются и украинские политики, в частности, президент страны Владимир Зеленский.

Глава государства подтвердил, что у него были офшорные компании. Зеленский пояснил, что во времена Януковича "все структурировали свой бизнес, особенно, бизнес связанный с телевидением, со СМИ". По его словам, "все каналы имели компании за границей".