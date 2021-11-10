Міжнародні партнери критикують нас, але знайти "винних" у зриві конкурсу - не так просто.

Український політичний десант. Сьогодні маємо одразу два візити високопосадовців за кордон. Генпрокурор Ірина Венедіктова - із триденним візитом у Брюсселі. Там із єврокомісаром говорила, зокрема, й про те, чому Спеціальна антикорупційна прокуратура досі без керівника. Міжнародні партнери критикують нас, але знайти "винних" у зриві конкурсу - не так просто.

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України: