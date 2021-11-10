Ірина Венедіктова прибула з візитом до Брюсселю [ Редактировать ]
Український політичний десант. Сьогодні маємо одразу два візити високопосадовців за кордон. Генпрокурор Ірина Венедіктова - із триденним візитом у Брюсселі. Там із єврокомісаром говорила, зокрема, й про те, чому Спеціальна антикорупційна прокуратура досі без керівника. Міжнародні партнери критикують нас, але знайти "винних" у зриві конкурсу - не так просто.
Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України:
Я сподіваюся, що до нового року ми будемо мати нового очільника. Я боюсь говорити якісь дати, які не залежать від мене. Тому що, повірте мені, найбільш, мабуть, зацікавлена особа в цій державі - це я. Тому що робота САП - це дві години мого часу кожного дня.
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