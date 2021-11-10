В Германии считают, что Украина должна помочь в решении проблемы с беженцами на границе Польши и Беларуси.

С таким заявлением выступил эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Нильс Шмид, пишет DW.

По словам политика, с Киевом нужно договориться о приеме беженцев до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.

Он уверен, что таким образом мигрантам дадут понять, "что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз".

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Также Шмид раскритиковал поведение Польши в отношении мигрантов. В частности, он пожаловался на вытеснение беженцев из страны обратно в Беларусь без возможности подать заявку в ЕС.

Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат, вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации объявлена готовность защищать польскую границу.

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