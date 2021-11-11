У Дніпрі бракує донорської крові [ Редактировать ]
У Дніпрі бракує донорської крові. Особливо це відчутно в гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні, де рятують онкохворих. Тож щодня медики стоять перед нелегким вибором - кому віддати залишок? Наскільки критична ситуація і як її виправити - з'ясовувала Олена Мендалюк.
Олена з донькою вже другий тиждень у гематологічному відділенні Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. У дівчинки онкозахворювання. Після променевої терапії її стан погіршився - критично знизилися показники аналізу крові.
Олена Михайленко, мати хворої дитини:
Через день, нам переливают, на протяжении двух недель… Где-то 300 грамм. Доза идет суточная для ребенка. Есть еще тромбоциты, которые, сегодня они 70, завтра 15, вчера у нас были пять. Если низкие тромбоциты, то это любая царапина и можно кровь не остановить.
Тож Олена в паніці шукає донорів. І вона у відділенні не єдина, хто день у день сподівається знайти бодай одного охочого здати кров. На все гематологічне відділення - щодня потрібно зо два літри крові. Здавалося б, небагато, але дістати навіть Це щодня стає дедалі складніше, каже лікар-онколог Яна Білицька.
Яна Білицька, лікарка-онколог онкогематологічного центру Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:
Я работаю, уже около 15 лет и я не помню, чтобы мы вот так вот страдали и у меня был выбор - этому ребенку переливать или второму. Если мне надо было переливать, мы переливали и станция переливания мне всегда отвечала, сколько надо, столько и берите. То сейчас к сожалению, мы вынуждены делать выбор. Сложный выбор.
В обласному банку крові допомагають, чим можуть. Утім, кажуть, донорів останнім часом істотно поменшало. Відповідно, і запаси скоротилися - на 30 відсотків.
Надія Грінько, завідувачка відділу організації трансфузіологічної допомоги Дніпропетровського обласного банку переливання крові:
На даний час у нас склалася несприятлива ситуація по запасу деяких компонентів крові. Це перша позитивна, друга позитивна, четверта позитивна і третя негативна. І четверта негативна групи грові.
Через епідемію Ковіду дефіцит донорської крові нині по всій країні, кажуть волонтери.
Тетяна Канчура, координаторка проєкту "Донор.ua":
Потреба у донорській крові - це 33 донори на тисячу населення. По Україні це в середньому 11-14. Тобто у нас стабільно лише на третину забезпечені потреби у донорській крові.
Тож волонтери та медики просять людей - не бути байдужими, прийти до центрів переливання крові й стати донорами. Лише одна донація здатна врятувати життя кількох дітей.
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