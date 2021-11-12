Надзвичайну ситуацію оголосили у штаті Каліфорнія [ Редактировать ]
Надзвичайну ситуацію оголосили в південній частині американського штату Каліфорнія. Рішення ухвалили через посуху, від якої потерпають приблизно 19 мільйонів людей - майже половина населення штату. Місцева влада каже - наступного місяця державних коштів на водний проєкт не передбачено. І якщо посуха триватиме й далі, південна Каліфорнія зможе забезпечити лише найкритичніші потреби. Тож жителів штату закликали економити воду.
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