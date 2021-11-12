США та Китай здивували світ декларацією про співробітництво у боротьбі з кліматичними змінами. Виявляється, над цим документом країни працювали майже цілий рік. Що це означає в контексті проблеми глобального потепління і як відреагували на заяву на кліматичній конференції ООН, що триває у Глазго - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Китай і США - країни з найвищим рівнем викидів парникових газів у атмосферу. І їхні показники не просто трохи вищі, ніж в інших. На ці країни припадає майже половина всіх викидів вуглекислого газу у світі.

Ось погляньте: Китай очолює список забруднювачів - понад 30 відсотків викидів. США - на другому місці - з 13,5 відсотків. Тож без їхньої участі в боротьбі з кліматичними змінами - світ тупцював би на місці.

Се Чженьхуа, голова делегації Китаю на 26 кліматичній конференції ООН:

Клімат - це спільний виклик, який постав перед людством і впливатиме на добробут наступних поколінь. Це питання стає дедалі нагальнішим. І щодо кліматичних змін, між Китаєм та США значно більше порозуміння, аніж розбіжностей.

Спільна декларація Пекіна та Вашингтона стала справжньою несподіванкою на кліматичній конференції. Виявляється, інтенсивні переговори між двома країнами тривали останні 10 місяців. Делегації провели 30 онлайн-зустрічей, щоб узгодити документ. Це правда, що жодних історичних і радикальних дій Китай і США не обіцяють. Натомість зобов'язуються наступні дев'ять років разом боротися за те, щоб зростання середньої температури на планеті не перевищило півтора градуса.

Джон Керрі, голова делегації США на 26 кліматичній конференції ООН:

Ви знаєте цей вислів, що кожна тривала подорож починається з одного-єдиного кроку. Що ж, кожен крок нині має значення, а попереду в нас дуже тривала подорож. Щодо клімату, єдиний вихід досягти результату - працювати разом. Це наука. Це математика і фізика, які диктують нам, котрий шлях обрати.

Обидві країни домовилися поступово скорочувати викиди метану та переходити на відновлювальні джерела енергії. Хоча Китай наполягає на власному темпі кліматичної боротьби. Приміром, за планами Пекіна, найближчими роками країна, навпаки, спалюватиме більше вугілля, сягне піку викидів до 2030 року і лише тоді почне відмовлятися від викопного палива. Тоді як на конференції ООН в Глазго закликають країни діяти вже тепер, бо потім буде запізно.