Украина, в первую очередь, обязана помогать своим гражданам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"У нас своих беженцев почти 1,5 миллиона. С 2014 года люди, которые потеряли все, 7 лет живут в тяжелейшем положении в собственной стране, получая от государства 400-800 грн, и практически не имея своего жилья. Из них 500 тысячам человек некуда возвращаться – жилье разрушено, они живут или во временных городках, или в бараках и гаражах. Это им нужно помогать в первую очередь", - подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель ОП-ЗЖ предложил украинским политикам не заниматься спекуляциями на внешних проблемах и конфликтах, а решать внутренние.

"Из полутора миллионов временно перемещенных лиц, бежавших от войны, около 700 тысяч сейчас остаются на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. В этих регионах сохраняется крайне тяжелая социально-экономическая ситуация. Наша задача, в первую очередь, оказать помощь им, а не вмешиваться в миграционный кризис на Белорусско-Польской границе. Мы видим и понимаем, что там творится, но этот кризис должны решать Беларусь и Европа. Украина просто не в состоянии сейчас включаться во внешние проблемы. Нам нужно думать о своих людях. Это наши граждане, и мы обязаны о них заботиться, мы обязаны их защищать", - резюмировал Юрий Бойко.