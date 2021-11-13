В поселке Козова Тернопольской области внезапно умер младенец. В частности, у ребенка из носа пошла кровь и медики уже не смогли спасти малыша.

Как сообщили в полиции Тернопольской области, родители ребенка рассказали правоохранителям, что вечером их сыну внезапно стало плохо, из носа начала идти кровь. Поэтому они сразу вызвали скорую медицинскую помощь.

Однако, врачи, прибывшие на вызов, не успели спасти новорожденного.

Также медики во время осмотра на теле ребенка признаков насилия не обнаружили. Соседи родителей покойного мальчика рассказали, что семья, в которой произошла трагедия, благополучная.

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Однако окончательную причину смерти установит экспертиза.

Сейчас в полиции продолжается расследование.

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