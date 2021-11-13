Под Тернополем при загадочных обстоятельствах умер младенец [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В поселке Козова Тернопольской области внезапно умер младенец. В частности, у ребенка из носа пошла кровь и медики уже не смогли спасти малыша.
Как сообщили в полиции Тернопольской области, родители ребенка рассказали правоохранителям, что вечером их сыну внезапно стало плохо, из носа начала идти кровь. Поэтому они сразу вызвали скорую медицинскую помощь.
Однако, врачи, прибывшие на вызов, не успели спасти новорожденного.
Также медики во время осмотра на теле ребенка признаков насилия не обнаружили. Соседи родителей покойного мальчика рассказали, что семья, в которой произошла трагедия, благополучная.
Однако окончательную причину смерти установит экспертиза.
Сейчас в полиции продолжается расследование.
Ранее сообщалось, что маленькая девочка скончалась из-за отказа врачей осмотреть ее. Также мы писали о том, что скандальная стоматолог из Ривне продолжает работать в клинике.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Поки патрульні оформляли одну аварію, на цьому ж місці сталася інша. На одного з правоохоронців наїхала "Мазда", за кермом якої була жінка.
Позашляховик на пішохідному переході збив двох юнаків. 13-річну дівчину - протягнув під капотом кілька метрів. Ще одного хлопця - майже переїхав.
Момент аварии зафиксировал видеорегистратор одной из машин, стоявших на светофоре. На кадрах четко видно, что японский внедорожник двигался на красный сигнал светофора и снес детей на пешеходном переходе
Інцидент трапився у регіоні Мараді, на півдні країни. Через переповнені заклади, у Нігері добудовують класні кімнати із соломи та дерева.
Ще кілька дітей постраждали, їх доправили до лікарні. Деякі - у критичному стані. Інцидент трапився у регіоні Мараді.