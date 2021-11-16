Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, в результате которого был поражен аппарат, выведенный на орбиту Советским Союзом. Об этом свидетельствует заявление Космического командования США.

Россия 15 ноября 2021 провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите.

В заявлении утверждается, что Россия "продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран".

Согласно данным NASA, COSMOS 1408 был выведен СССР на орбиту в 1982 году.

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Кроме того, американская компания SpaceX вывела на орбиту планеты партию спутников глобальной интернет-связи Starlink. В ракете Falcon 9 находились 88 аппаратов, четыре из отправленных спутников принадлежат военному ведомству США.

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