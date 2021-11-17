Вакцинация от коронавируса нужна аллергикам, людям с диабетом и повышенным давлением. Об этом рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский.

"То есть если у человека есть какая-то болезнь, то она якобы дает ему возможность не прививаться? А болеть гриппом или коронавирусом при этом можно? Разве от них ему не станет еще хуже?", – привел пример Евгений Комаровский.

Людям с этими заболеваниями прививаться нужно первоочередно.

"Парадокс заключается в том, что если у человека есть фоновая болезнь, например, аллергия, и он заболел тяжелой формой гриппа, то эта ситуация для него намного опаснее, чем для того пациента, у которого нет фоновых болезней, – сказал медик.

По словам заслуженного педиатра и ведущего, наличие фоновой болезни – это не противопоказание, а прямое показание к вакцинации.

Так, аллергия, диабет, повышение давление - совсем не являются противопоказаниями к вакцинации.

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