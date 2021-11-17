З 22 листопада школи столиці переходять на очне навчання. Також із наступного понеділка повертаються за парти учні в Івано-Франківську. Зазначу, що від початку цього тижня в офлайн формат - повністю або частково - перейшли навчальні заклади у Львові, Рівному, Чернівцях, Харкові та Дніпрі. Повернути школярів у класи закликав місцеву владу й очільник уряду.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: