З 22 листопада школи столиці переходять на очне навчання [ Редактировать ]
З 22 листопада школи столиці переходять на очне навчання. Також із наступного понеділка повертаються за парти учні в Івано-Франківську. Зазначу, що від початку цього тижня в офлайн формат - повністю або частково - перейшли навчальні заклади у Львові, Рівному, Чернівцях, Харкові та Дніпрі. Повернути школярів у класи закликав місцеву владу й очільник уряду.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Українські школи мають повернутися до очного формату навчання. Абсолютна більшість українських вчителів вакцинована і ми вдячні їм за таку відповідальну позицію. Тому ще раз звертаємося і закликаємо місцеву владу повернути дітей за парти.
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