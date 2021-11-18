В Индии 16-летняя бездомная девушка пришла в полицию и подала заявление. Она рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны 400 мужчин, в том числе и родного отца.

Как пишет CNN, она назвала имена насильников, которые издевались над ней в течение нескольких лет, и опознала 25 предполагаемых преступников.

"В 13 лет ее выдали замуж за 33-летнего мужчину, который стал первым ее насильником. Кроме того, ее насиловал и родной отец. В связи с этим она сбежала и жила прямо на автобусной остановке", - говорится в сообщении.

Тогда ее забрали трое мужчин и заставили заниматься секс-работой.

"По факту преступлений начато уголовное производство, касающееся изнасилования и закона о защите детей от сексуальных преступлений. Он предусматривает более суровые наказания на более длительный срок заключения. Но выдвинутые против правоохранителей обвинения в полиции не комментируют", - пишет СМИ.

Местная защитница прав женщин Йогита Бхаяна назвала ситуацию 16-летней потерпевшей "самым трагическим случаем изнасилования в истории".

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Кроме того, в Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь парням грозит до 12 лет лишения свободы, правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УКУ, за изнасилование школьникам грозит до 12 лет лишения свободы.

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