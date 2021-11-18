16-летнюю девочку за несколько лет изнасиловали 400 мужчин [ Редактировать ]
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В Индии 16-летняя бездомная девушка пришла в полицию и подала заявление. Она рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны 400 мужчин, в том числе и родного отца.
Как пишет CNN, она назвала имена насильников, которые издевались над ней в течение нескольких лет, и опознала 25 предполагаемых преступников.
"В 13 лет ее выдали замуж за 33-летнего мужчину, который стал первым ее насильником. Кроме того, ее насиловал и родной отец. В связи с этим она сбежала и жила прямо на автобусной остановке", - говорится в сообщении.
Тогда ее забрали трое мужчин и заставили заниматься секс-работой.
"По факту преступлений начато уголовное производство, касающееся изнасилования и закона о защите детей от сексуальных преступлений. Он предусматривает более суровые наказания на более длительный срок заключения. Но выдвинутые против правоохранителей обвинения в полиции не комментируют", - пишет СМИ.
Местная защитница прав женщин Йогита Бхаяна назвала ситуацию 16-летней потерпевшей "самым трагическим случаем изнасилования в истории".
Читайте также, в Херсонской области уголовник изнасиловал 12-летнюю девочку. По дикому стечению обстоятельств оказалось, что это сожитель ее бабушки, полицейские всю ночь искали ребенка: прочесывали улицы населенного пункта и перекрыли дороги между близлежащими селами.
Кроме того, в Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь парням грозит до 12 лет лишения свободы, правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УКУ, за изнасилование школьникам грозит до 12 лет лишения свободы.
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