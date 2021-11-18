Запрошення у Ригу Кулеба розцінює як важливий знак довіри Альянсу

Комплексний пакет стримування Росії розробляє Україна разом із західними партнерами. Дмитро Кулеба сьогодні розповів про результати переговорів у Вашингтоні й Брюсселі, у тому числі з керівництвом НАТО. Зокрема, запрошення нашої делегації на саміт організації в Ризі наприкінці листопада - очільник МЗС оцінює, як важливий знак довіри Альянсу до України.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: