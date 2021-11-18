Україна та ЄС розробляють комплексний пакет стримування Росії [ Редактировать ]
Комплексний пакет стримування Росії розробляє Україна разом із західними партнерами. Дмитро Кулеба сьогодні розповів про результати переговорів у Вашингтоні й Брюсселі, у тому числі з керівництвом НАТО. Зокрема, запрошення нашої делегації на саміт організації в Ризі наприкінці листопада - очільник МЗС оцінює, як важливий знак довіри Альянсу до України.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Ми, українські дипломати, зміцнюємо безпеку за трьома напрямами: союзники, санкції, зброя. Тобто політична підтримка України з боку ключових євроатлантичних партнерів, посилення дипломатичного та санкційного тиску на державу-агресора, досягнення домовленостей про постачання додаткової оборонної зброї для нашої армії.
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Дмитро Кулеба скористався також нагодою провести переговори щодо активізації Нормандського формату. Після засідання в рамках Східного партнерства він окремо поговорив із главами МЗС Німеччини та Франції.
Міністр зустрінеться з керівництвом НАТО та міністрами закордонних справ ЄС.
Імовірність нової хвилі агресії з боку Росії та перспективи для України в Євросоюзі - такі питання в НАТО та ЄС порушив сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Цей документ вже порівнюють з Угодою про асоціацію із Євросоюзом. Хартія про стратегічне партнерство, яка відтепер регулює відносини зі Штатами на найближчі 10 років.
Таку заяву оприлюднило Міністерство оборони Білорусі. Наразі ідеться про два літаки російських ВПС, які здійснюватимуть вильоти з території Росії.