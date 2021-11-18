Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко мог стать жертвой покушения. Заказчикам грозит пожизненное заключение.

Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга.

Как отметил Монастырский, статьи, по которым позже объявят подозрение заказчикам - являются особо тяжкими, в связи с чем им грозит пожизненное заключение.

"Статьи, по которым будет объявлено подозрение, являются особенно тяжелыми. За них предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Справедливость конечно же оценит суд", - заявил министр.

По словам начальника Национальной полиции Игоря Клименко, сейчас заказчики - гражданка Украины и гражданин США, находятся в изоляторе временного содержания.

Ранее мы писали, что на первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение. По автомобилю топ-чиновника стреляли из автомата, Шефир остался жив, не ранен, три пули получил его водитель.

Кроме того, в Киеве обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. В салоне находился только его водитель, пуля лишь задела его подбородок, полиция по горячим следам задержала вероятного стрелка.

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