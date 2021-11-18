Смертельні пожежі. Одразу дві. І в кожній - серед жертв є діти. На Вінниччині у вогні загинула майже вся багатодітна сім'я - мама з татом і четверо дітей. Врятувався лише старший син-підліток. Інша трагедія сталася на Хмельниччині. І там теж загинули четверо малолітніх. Чи є винні в цьому? І якими були причини пожеж? Далі.

Нема дітей...

Вінницька область. Село Мар'янівка. Майже вся багатодітна сім'я - батьки і четверо дітей - загинули вночі у власному будинку. 11, 10, 8 та 7 років.

Я поховала рідного брата. Вот щас. Брат і чотири плємянніків… Що ви від мене хочете? Що хочете, щоб я рассказала?

Живим лишився тільки старший син. Чотирнадцятирічний хлопець того разу заночував у бабусі. Зранку заскочив додому перевдягнутися до школи.

Тетяна Лучицька, бабуся:

Кажу, що таке? Мати де? - Спить. А батько? - Теж спить. Кажу, як сплять? То ж корову пора і молоко сдавати. А він каже: Ба! Там усьо чорно! Я ті відра тьохнула на подвір'я і бігом…

Бабуся Тетяна з онуком кинулася до хати. А - там усе в кіптяві.

Тетяна Лучицька, бабуся:

Кажу, свєт виключи, бо ж воно горіло там. Він виключив той свєт, я взяла цю, Максик, а вся рука в сажі… Максик- Максик! Він в одєялах і неживий… Бачу. Я вискочила й стала кричати…

Там комната - нічо не згорене. Тільки коптіва пішла… Всьо закопчене…

Надзвичайники кажуть, найімовірніше - коротке замикання.

Олександр Кутовий, речник ГУ ДСНС у Вінницькій обл.:

Там саморобний трійник, от, і найшвидше саме він спричинив займання речей у кімнаті. Там утворилася велика кількість диму, тому що, щоб згоріло багато - не можна сказати. В основному - це кіптява. І цей отруйний дим й спричинив загибель людей.

У Мар'янівці розповідають, що родина була благополучною.

Наталя Остапчук, староста с. Мар'янівка:

Сім'я так, як в селі. П'ятеро діток. Вони - не ледачі. Працюють. В них корова, телиця. В мами коні. Кури вони тримали. Що робили, то робили. А сьогодні ж ні дитячих, ні субсидій немає… Він був по догляду за престарілою бабушкою.

У поліції за фактом загибелі сім'ї відкрили провадження. А зі старшим сином - працюють психологи.

А це вже Хмельниччина. Село Медисівка. На пожежу рятувальників викликали напередодні о пів на дев'яту вечора. Полум'я загасили, а от чотирьох дітей врятувати не вдалося. Два хлопчики й дві дівчинки - загинули. Найменшій не було й року, найстаршій - шість.

Едуард Братко, начальник Головного управління ДСНС у Хмельницькій області:

Автомобіль туди летів. Я всьо таки думаю, що значить шансів у нас врятувати цих дітей, у нас фізично не було.

Рятувальники припускають, зайнялося від грубки в кімнаті, де спали малюки. Дитяча вигоріла - усе в диму і кіптяві. Батьки були в сусідній кімнаті.

Руслан Герасимчук, начальник Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області:

Чоловік повиносив дітей на вулицю, вони почали надавати першу медичну допомогу дітям, однак діти вже не подавали ознак життя.

Поліція з'ясовує причини пожежі й загибелі дітей. Призначили експертизи. Попередньо відомо, що пічка була несправна.

Родина оселилася в Медисівці два роки тому. Мати доглядала за дітьми, а батько мав тимчасові заробітки.

Людмила Бишук, староста села Медисівка:

Діти водилися в садочок. Вона відправляла, приїжджав автобус ніби. Ну зауваження поступали. Щоб вони пили - не пили. Так стабільно не пили, але за батьком спостерігалося. Мати більше доглядала дітей. Вели невеличке господарство. Мали дві корови, двоє поросят.

А надзвичайники наголошують - у холодну пору зростає кількість займань через порушення правил протипожежної безпеки. І вкотре закликають людей бути обережними. Бо ціна легковажності може бути надто високою.