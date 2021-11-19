На Донбассе погиб украинский военнослужащий [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погиб боец украинской армии. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
С начала пятницы, 19 ноября, враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, в том числе трижды - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
- В направлении Марьинки боевики вели огонь, применяя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм.
- В сторону населенного пункта Лопаскино противник стрелял из миномета калибра 82 мм.
- В районе Прищепиловки противник вел огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Подразделения ВСУ ответным огнем подавили противника, не применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
Напомним, что в районе Светлодарской дуги украинским бойцам сдался вражеский пулеметчик.
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