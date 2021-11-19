З наступного тижня Австрія оголошує повний локдаун [ Редактировать ]
Обов'язкове щеплення для всього населення запровадять в Австрії. Таке заявив канцлер Александер Шалленберг. Нововведення діятиме з лютого. Для людей, які мають медичні протипоказання, зроблять виняток. Наразі в Австрії вже вакциновано близько шістдесяти п'яти відсотків дорослих. Кількість нових інфікованих б'є рекорди - понад 15 тисяч випадків за добу - і це в країні з населенням дев'ять мільйонів. Через такий показник - із понеділка Австрія оголошує повний локдаун.
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