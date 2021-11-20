2022 год, вероятно, станет годом нисходящего цикла для металлургического сектора. Об этом сообщил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков в интервью KPMG в рамках проекта "Взгляды руководителей бизнеса в Украине 2021", пишет Uaprom.info.

В этой ситуации главной для бизнеса должна стать операционная эффективность, считает топ-менеджер.

Если мы настроим процессы эффективно, это поможет нам решить проблемы и в области экологии и охраны труда.

По мнению Рыженкова, на втором месте должны быть инвестиции:

В следующем году планируется рекордная инвестиционная программа: мы начали значимые проекты развития, получение новых продуктов.

В частности, топ-менеджер упомянул начало строительства нового цеха холодной прокатки на Мариупольском металлургическом комбинате им Ильича стоимостью более 1 миллиарда долларов. Планируется, что проект будет реализован за три года.

Многие проекты в следующем году войдут в активную фазу: это флотация на Северном ГОКе, новая обжиговая машина на Северном ГОКе и другие.

Напомним, в первом полугодии 2021 года прибыль компании составила $2,77 млрд, EBITDA - $3,79 млрд, капитальные инвестиции - $411 млн.

Ранее в "Метинвесте" заявляли, что в Украине не было никакой помощи металлургам за последние 15 лет.