В следующем году металлургию ожидают рекордные инвестиции - CEO Метинвеста [ Редактировать ]
Источник: "Метинвест"
2022 год, вероятно, станет годом нисходящего цикла для металлургического сектора. Об этом сообщил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков в интервью KPMG в рамках проекта "Взгляды руководителей бизнеса в Украине 2021", пишет Uaprom.info.
В этой ситуации главной для бизнеса должна стать операционная эффективность, считает топ-менеджер.
Если мы настроим процессы эффективно, это поможет нам решить проблемы и в области экологии и охраны труда.
По мнению Рыженкова, на втором месте должны быть инвестиции:
В следующем году планируется рекордная инвестиционная программа: мы начали значимые проекты развития, получение новых продуктов.
В частности, топ-менеджер упомянул начало строительства нового цеха холодной прокатки на Мариупольском металлургическом комбинате им Ильича стоимостью более 1 миллиарда долларов. Планируется, что проект будет реализован за три года.
Многие проекты в следующем году войдут в активную фазу: это флотация на Северном ГОКе, новая обжиговая машина на Северном ГОКе и другие.
Напомним, в первом полугодии 2021 года прибыль компании составила $2,77 млрд, EBITDA - $3,79 млрд, капитальные инвестиции - $411 млн.
Ранее в "Метинвесте" заявляли, что в Украине не было никакой помощи металлургам за последние 15 лет.
по теме
Алюминий, кузовные и запасные детали для автомобилей могут подорожать на фоне надвигающегося дефицита магния. По следам кризиса микрочипов, перекроившего планы автопроизводителей по всему миру, наступает новый, вызванный сокращением объемов добычи магнезитов в Китае
Для прикладу - харківський "Комунар", який виготовляє продукцію для авіаційної та бронетанкової сфери. 98% від прибутку держкомпанія змушена щомісяця віддавати державі у вигляді податків.
Сполучені Штати попросили низку держав виділити частину чорного золота зі стратегічних резервів. Зробити це в один момент, несподівано і скоординовано.
Економіку США штормить. Індекс споживчих цін зріс на понад 6%. І навіть у мережевих супермаркетах, які трималися до останнього, уже змінюють цінники на популярних товарах - на нові, із більшими цифрами.
"Гомельтранснефть" на три дня ограничил прокачку нейти по трубопроводу "Дружбе" в Польшу из-за ремонта. Из Польши нефть поступает на два местных НПЗ и два в Германии