В России после продолжительной болезни умерла советская актриса театра и кино Нина Русланова. Ей было 75 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ. Смерть Руслановой подтвердил ее коллега Станислав Садальский.

Валерия Гущина, директор Гильдии актеров кино России, позвонила со страшным известием - умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: "Говорит автоприветчик!)" С потерей родных укорачивается наша жизнь - они уходят, забирая из нас свое время. Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости… Что дальше..?(( Прощай, дорогая, прости.

Нина Русланова

По данным росСМИ, последние 10 дней Русланова провела в больнице из-за коронавируса. Сама актриса рассказывала, что перенесла два инсульта - в 2009 и 2014 годах. В 2020 году ее госпитализировали в московскую клинику с сердечным приступом. Из-за проблем со здоровьем она перестала сниматься.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухове под Харьковом. В двухмесячном возрасте она попала в детдом. Позже она сама выбрала себе фамилию Русланова как у певицы Лидии Руслановой.

В 1960-м она выучилась на штукатура в строительном училище и поступила в Харьковский театральный институт. Затем поступила в Театральный институт имени Щукина в Москве. С 1969 года служила в театре имени Вахтангова, в 1985-1988 годах - в театре имени Маяковского, с 1987-го - в театре имени Симонова. В 1998 году Руслановой присвоили звание народной артистки России.

Нина Русланова в фильме "Афоня" (1975)

С 1967 года Нина Русланова снималась в кино. В ее послужном списке 178 ролей в фильмах и сериалах. Среди них: "Собачье сердце", "Моя любовь", "Завтра была война", "Зимняя вишня", "Хрусталев, машину!", "Короткие встречи", "Познавая белый свет" и "Настройщик" Киры Муратовой, "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа, "Афоня" Георгия Данелии, "Завтра была война" Юрия Кары.

Нина Русланова в фильме "Собачье сердце" (1988)

Она играла главные роли в "Не стреляйте в белых лебедей" Родиона Нахапетова, "Будьте моим мужем" Аллы Суриковой, телесериале "Тени исчезают в полдень" Валерия Ускова и Владимира Краснопольского.

Напомним, что на днях в России скончался актер Валерий Гаркалин - звезда фильма "Ширли-мырли".