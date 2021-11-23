У зоопарку німецького Ростока народилися білі ведмежата [ Редактировать ]
У зоопарку німецького Ростока народилися білі ведмежата. Така подія в неволі - велика рідкість. А тут одразу двійко. Народжуються могутні хижаки завважки трохи більш як пів кілограма. Тоді як вага їхньої мами - понад пів тонни. До двох місяців ведмежата майже голі, сліпі та не можуть зіпнутися на лапки. І через свою вразливість часто не виживають. Тож нині трійця під пильним наглядом ветеринарів, які стежать, аби ніщо не порушило спокою молодої родини.
по теме
У зоопарку німецького Гельзенкірхена публіці представили трьох новонароджених левенят - Джамілу, Кумані та Малайку.
Спочатку дитинча перебувало під цілодобовим доглядом ветеринарів, однак згодом її повернули до мами.
Тваринка з'явилася на світ трохи більш як два тижні тому. І їй вже дали ім'я - Террі.
Комодських варанів, або як їх іще називають, драконів, можна зустріти лише на кількох індонезійських островах, і цей вид - під загрозою зникнення.
В понедельник, 22 ноября, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сделал заявление