У зоопарку німецького Ростока народилися білі ведмежата. Така подія в неволі - велика рідкість. А тут одразу двійко. Народжуються могутні хижаки завважки трохи більш як пів кілограма. Тоді як вага їхньої мами - понад пів тонни. До двох місяців ведмежата майже голі, сліпі та не можуть зіпнутися на лапки. І через свою вразливість часто не виживають. Тож нині трійця під пильним наглядом ветеринарів, які стежать, аби ніщо не порушило спокою молодої родини.