Двоє людей загинули через вибух на заводі у Сербії [ Редактировать ]
Двоє людей загинули, ще 16 травмовані через вибух на заводі з виробництва боєприпасів у Сербії. Трагедія сталася в передмісті Белграда. За інформацією місцевих ЗМІ, там пролунала низка вибухів - тієї миті на заводі працювала майже сотня людей. На місце прибули надзвичайники та медики. Постраждалих - доправили до лікарні. Нині шукають зниклих безвісти. Чому рвонуло - поки що не повідомляють.
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