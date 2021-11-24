Двоє людей загинули, ще 16 травмовані через вибух на заводі з виробництва боєприпасів у Сербії. Трагедія сталася в передмісті Белграда. За інформацією місцевих ЗМІ, там пролунала низка вибухів - тієї миті на заводі працювала майже сотня людей. На місце прибули надзвичайники та медики. Постраждалих - доправили до лікарні. Нині шукають зниклих безвісти. Чому рвонуло - поки що не повідомляють.