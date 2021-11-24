Євросоюз оплатить спорядження мігрантів додому з Білорусі [ Редактировать ]
ЄС виділить три з половиною мільйони євро на спорядження мігрантів, що застрягли в Білорусі, додому. Гроші спрямують на допомогу нелегалам, які бажають повернутися на батьківщину. Також спільнота потроїть кошти, виділені Литві, Латвії та Польщі цього та наступного року - на посилення кордонів. Окрім того, проти перевізників, які займаються контрабандою людей, планують запровадити новий тип санкцій. Їм пропонують відкликати ліцензії, обмежувати операції в Європі та транзит через ЄС.
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174. Стільки разів за останню добу мігранти намагалися нелегально перетнути кордон Білорусі з Польщею.
200 тисяч - отримає білоруський "Червоний Хрест", 500 - на гуманітарну допомогу.
Средства пойдут различным организациям
У польських прикордонників летить каміння та палиці, вони відповідають сльозогінним газом. Так розпочався сьогоднішній ранок на рубежі. Мігранти, які ночували просто на КПП "Брузги-Кузниця", укотре спробували зламати паркан і прорватися.
З такою заявою виступив президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, мігрантська криза на польсько-білоруському кордоні створена "диктатурою Лукашенка" задля дестабілізації ситуації в ЄС.