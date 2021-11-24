ЄС виділить три з половиною мільйони євро на спорядження мігрантів, що застрягли в Білорусі, додому. Гроші спрямують на допомогу нелегалам, які бажають повернутися на батьківщину. Також спільнота потроїть кошти, виділені Литві, Латвії та Польщі цього та наступного року - на посилення кордонів. Окрім того, проти перевізників, які займаються контрабандою людей, планують запровадити новий тип санкцій. Їм пропонують відкликати ліцензії, обмежувати операції в Європі та транзит через ЄС.