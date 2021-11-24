Кратковременное воздействие темно-красного света на глаза по утрам спасает от ухудшения зрения и слепоты. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, исследование которых опубликовано в журнале Scientific Reports.

Офтальмологи доказали, что ежедневное по утрам трехминутное воздействие темно-красного света активирует выработку митохондрий в клетках сетчатки, что ослабляет возрастное ухудшение качества зрения.

В ходе серии экспериментов медики подвергали глаза 20 добровольцев от 34 до 70 лет воздействию темно-красного света от светодиодного устройства. Процедура длилась три минуты с утра, а вечерняя аналогичная терапия почти не оказывала эффекта.

Выяснилось, что у испытуемых улучшилось восприятие цветового контраста на 17%, у пожилых на 20%. Целебный эффект сохранялся в течение примерно недели.

Авторы исследования планируют создать устройство, чтобы люди могли проходить такие процедуры самостоятельно дома, что улучшит их зрение и уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.

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