НАСА запустила космічний апарат, який зіткнеться з астероїдом [ Редактировать ]
Той факт, що людство потенційно може бути знищене смертельним вірусом, за останні півтора роки може вважатися доведеним. А от чи зможе нас убити астероїд, ще варто довести. Точніше -переконатися, що ми здатні оборонятися від загроз із глибокого космосу... І перевірить це НАСА. Американська космічна агенція запустила космічний апарат, який має зіткнутися з астероїдом і таким чином відхилити його курс.
Апарат проекту DART сьогодні вирушив у космос на борту ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX. На другому етапі місії він відокремиться, розгорне сонячні батареї і почне зближення з подвійним астероїдом Дідімос-Діморфос. За рік корабель має протаранити меншого із них і відхилити його курс на частку відсотка. В разі успіху, це означатиме, що людство, в принципі, вже відрізняється від динозаврів і може втрутитися в ситуацію.
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