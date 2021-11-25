Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что запуск "Северного потока-2" усилит зависимость Европейского союза от РФ. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с премьером Хорватии Андреем Пленковичем в Загребе.

Об этом сообщает Euractiv.

По мнению польского политика, Россия использует газ как политический козырь, а также с помощью этого трубопровода оказывает давление на Евросоюз, включая Варшаву.

"Часть ЕС уже сильно зависит от российских энергоносителей, и, если трубопровод начнет работать, можно сделать вывод, что мы станем еще более зависимыми", - сказал Моравецкий.

Напомним, что 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".