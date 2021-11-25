Согласно закону о госбюджете с 1 декабря 2021 года в Украине вырастет прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимального пособия по безработице.

Прожиточный минимум на одно лицо для трудоспособных граждан вырастет с 2379 гривен до 2481 грн. То есть те, кто получает максимальное пособие по безработице, размер которого не может превышать четыре прожиточных минимума (сейчас - 9516 грн), с 1 декабря будут получать 9924 грн в месяц.

Что же касается размера минимального пособия по безработице, то он остается без изменений - 1000 гривен.

Размер пособия по безработице зависит от страхового стажа: до двух лет - 50%, от двух до шести лет - 55, от шести до 10 - 60, свыше 10 лет - 70%. Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру: первые 90 календарных дней - 100%, в течение следующих 90 календарных дней - 80%; в дальнейшем - 70%.

По данным Киевского городского центра занятости, по состоянию на 22 ноября 2021 года пособие по безработице в столице получали 9,4 тыс. безработных, среди них минимальное, в размере 1000 гривен - почти 1 тыс. безработных, а максимальное пособие по безработице - 3,5 тыс. человек (38% всех безработных). Средний размер пособия по безработице в г. Киеве составляет 5862 грн.

Напомним, что в страховой стаж для начисления пенсии засчитывается период обучение в высших учебных заведениях на дневной форме только до 1 января 2004 года.

Как сообщали "Подробности", безработным украинцам урежут пособия: как будут считать и сколько платить.