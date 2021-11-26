Режим надзвичайної ситуації оголосили в Чехії через зростання захворюваності на коронавірус. Від сьогодні у країні всі кафе, ресторани, бари та інші заклади працюватимуть лише до 22 години. Під забороною різдвяні ярмарки. Також не можна розпивати алкогольних напоїв у громадських місцях. У зв'язку з нововведеннями, уряд зобов'язався компенсувати збитки бізнесу. Напередодні у Чехії встановили новий ковід-рекорд - понад 25 тисяч інфікованих за добу.