Режим надзвичайної ситуації оголосили в Чехії [ Редактировать ]
Режим надзвичайної ситуації оголосили в Чехії через зростання захворюваності на коронавірус. Від сьогодні у країні всі кафе, ресторани, бари та інші заклади працюватимуть лише до 22 години. Під забороною різдвяні ярмарки. Також не можна розпивати алкогольних напоїв у громадських місцях. У зв'язку з нововведеннями, уряд зобов'язався компенсувати збитки бізнесу. Напередодні у Чехії встановили новий ковід-рекорд - понад 25 тисяч інфікованих за добу.
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