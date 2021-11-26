Убийственно высокие для промышленности цены на газ, отсутствие угля и кризис в энергетике приведут не только к очередному скачку цен на продукты и росту тарифов, но и веерным отключениям. Промышленность окажется на грани коллапса. Об этом заявил в эфире телеканала "НАШ" Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

По словам Юрия Бойко, власть заверяет, что веерных отключений якобы не будет, но реальная ситуация в энергетике говорит об обратном.

"Власть делает бестолковые попытки успокоить людей, скрывая огромный риск веерных отключений. Но что происходит на самом деле? Есть запредельная цена на газ, недостаток угля, гигантские проблемы с электроэнергией, при том, что сейчас ее все еще закупают в Беларуси. Нужно молиться, чтобы была зима без жестоких морозов. В случае, если останемся без белорусской электроэнергии, не дай бог выйдут из строя 1-2 энергоблока АЭС – Украину ждет энергетический коллапс. Своей непрофессиональной политикой дилетантов, власть поставила страну на растяжку и пытается всеми силами скрыть масштаб проблем", - объяснил Юрий Бойко.

Оппозиционный политик объяснил, что для того, чтобы минимизировать риски и спасти страну от катастрофы, нужно иметь прямой газовый контракт, как это делают европейские государства.

"70% газа, который Россия поставляет в Европу, покупается по прямым контрактам. Так, Германия купила газ по прямым контрактам у Газпрома по 300 долларов, Италия - по 350 долларов. А Украина покупает на спотовом рынке, на который "села" благодаря идиотизму наших чиновников, по 1 000 долларов. Наша промышленность оказалась под угрозой, она реально не может конкурировать ни с Германией, ни с Италией, ни с какой-либо другой страной, которая закупает газ по прямым контрактам. Придется закрывать предприятия, останавливать производство, тем самым обрекать украинцев на нищету и голод", - отметил народный депутат.

Юрий Бойко напомнил, что Украина осталась единственной страной в Европе, которая так и не заключила прямой контракт на поставку газа.

"Отказавшись в 2015 году по надуманным политическим мотивам от прямого контракта с Газпромом, власть поставила украинскую промышленность на колени, а людей бездумным ростом тарифов и цен загнала в нищету. Власть должна прекратить издеваться над страной, надеясь лишь на удачу или погоду. Нужно заняться наконец энергетической безопасностью, избавить страну от веерных отключений. Правительство, которое не в состоянии это сделать, должно уйти в отставку и дать дорогу профессионалам, которые обеспечат украинцев теплом и сделают все, чтобы спасти страну", - резюмировал Юрий Бойко.