В Германии будут перевозить инфицированных коронавирусом по воздуху [ Редактировать ]
В Германии приняли решение привлечь к доставке больных коронавирусной инфекцией пациентов в медучреждения воздушными судами военной авиации. Об этом сообщает издание Tagesspigel.
Таким образом, военно-воздушные силы задействованы для перемещения пациентов интенсивной терапии. Специальный самолет A310 MedEvac перевозит тяжелобольных пациентов в другие регионы, в больницах которых наблюдается меньший уровень загруженности.
Отмечается, что на такой шаг руководство страны толкнуло желание не допустить критической ситуации с перегрузкой медучреждений. Известно, что за минувшие сутки в стране лабораторно подтвердили 76 тысяч случаев заражения COVID-19.
Читайте также, руководство Германии приняло решение ужесточить правила въезда путешественников из Южноафриканской республики в связи с новым штаммом COVID-19. Новые правила официально вступают в силу в ночь на 27 ноября 2021 года.
Кроме того, на территории Государства Израиль лабораторно подтвердили первый случай заражения "южноафриканским" типом коронавирусной инфекции. В связи с выявлением у израильтянина нового южноафриканского штамма проходит новое срочное заседание с участием премьер-министра страны.
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