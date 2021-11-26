В Германии приняли решение привлечь к доставке больных коронавирусной инфекцией пациентов в медучреждения воздушными судами военной авиации. Об этом сообщает издание Tagesspigel.

Таким образом, военно-воздушные силы задействованы для перемещения пациентов интенсивной терапии. Специальный самолет A310 MedEvac перевозит тяжелобольных пациентов в другие регионы, в больницах которых наблюдается меньший уровень загруженности.

Отмечается, что на такой шаг руководство страны толкнуло желание не допустить критической ситуации с перегрузкой медучреждений. Известно, что за минувшие сутки в стране лабораторно подтвердили 76 тысяч случаев заражения COVID-19.

Читайте также, руководство Германии приняло решение ужесточить правила въезда путешественников из Южноафриканской республики в связи с новым штаммом COVID-19. Новые правила официально вступают в силу в ночь на 27 ноября 2021 года.

Кроме того, на территории Государства Израиль лабораторно подтвердили первый случай заражения "южноафриканским" типом коронавирусной инфекции. В связи с выявлением у израильтянина нового южноафриканского штамма проходит новое срочное заседание с участием премьер-министра страны.