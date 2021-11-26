У Брайана Адамса второй раз за месяц нашли коронавирус [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Известный канадский рок-музыкант Брайан Адамс сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус второй раз за месяц. Об этом артист сообщил в своем Instagram и опубликовал фото из больницы.
Я только что прибыл в Милан и второй раз за месяц сдал положительный тест на COVID. Словом, все закончилось больницей. Спасибо за вашу поддержку.
Никаких подробностей о своем самочувствии 62-летний Брайан Адамс не сообщил. Около 2 недель назад Брайан Адамс провел в Лас-Вегасе свой первый почти за два года концерт.
По данным издания The Hollywood Reporter, в конце октября музыкант сообщал, что заразился COVID-19 и перенес заболевание бессимптомно.
Брайан Адамс - лауреат множества канадских и иностранных наград, в том числе не менее 20 премий "Джуно" (основная музыкальная премия в Канаде). Многократно номинировался на премии "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус."
В 1990 году музыкант получил звание члена ордена Британской Колумбии, а в 1998 году - офицера ордена Канады (высшая гражданская награда Канады). В 1998 году его именная звезда была установлена на "Аллее славы" в Торонто (провинция Онтарио), а в 2011-м - в Голливуде.
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