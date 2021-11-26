Очевидці навіть не одразу побачили, що під перевернутою вантажівкою автівка з людьми.

Аварійне місто. Нова аварія в Харкові знову сколихнула країну. П'ятеро людей постраждали, троє, в тому числі 3-річна дитина, загинули. Що сталося - розкажуть мої колеги.

Пів на сьому вечора. Кільцева дорога - перехрестя на виїзді з Харкова. На відео з камер спостереження видно, як на червоне світло вантажівка МАН, завантажена макухою, вилітає на перехрестя і врізається в Шевроле, яке виїхало на свій зелений. Після зіткнення МАН відкидає на зустрічну смугу - просто на фуру з продуктами. МАН перекидається, засипає Сузукі й падає на автомобіль таксі, повністю зім'явши його під собою. Очевидці навіть не одразу побачили, що під перевернутою вантажівкою автівка з людьми.

Марат, очевидець, співробітник автозаправки:

Я побежал думал какак-то помочь. Ногой выбивали лобовое фуре, даже сначала никто не увидел машину, которая снизу. На неё внимания не обратили, думали только там ещё АТБ стоит тоже разбитая. Думали они между собой, а когда увидели уже там снизу ещё одну машину, вообще шок был. И выбивали лобовое чтобы достать водителя с фуры.

А автобус з людьми -ледве встиг зупинитися перед вантажівкою, що мчала на червоне.

-Я ехала к бабушке в автобусе, и пассажир успел закричать водителю автобуса "стой". И это фура пронеслась буквально в метре от нас.

Рятувальники спершу відкопали легковик Сузукі, повністю засипаний макухою. Його водій не постраждав.

А от розчавлене таксі зі-під причепу діставали декілька годин.

Євген Василенко, речник управління ДСНС в Харківській обл.:

Машину розчавило повністю, тобто шансів врятуватися у пасажирів та водія не було. Тому рятувальники, коли витягнули вантажівку з цього автомобіля, за допомогою гідравлічних ножиць розрізали понівеченого автівку по частинам. І лише після цього діставали тіла загиблих.

У таксі не вижив ніхто - загинули 49-річний водій та пасажири - 49-річна бабуся з 3-річною онукою. П'ятьох інших постраждалих з легкими травмами забрала швидка. Вже на місці поліція заявляє - водій МАНу грубо порушив правила дорожнього руху.

Сергій Болвінов, т. в. о. начальника Слідчого управління поліції:

Попередньо встановлено, що автомобіль, водій та автомобіль марки man рухався на червоний сигнал світлофора. Цього водія в теперішній час уже затримано в порядку статті 208.

У водія Ману лише поріз ліктя. Йому 41 рік, він житель Запоріжжя. Не судимий. В ДТП раніше не потрапляв. Сьогодні вже є результат наркологічної експертизи.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської обл.: